Euractiv: США могут разрешить запуск своих ракет с европейских установок

Смягчение правил может решить одну из основных проблем при создании в Европе дальнобойной реактивной артиллерии. Страны НАТО увеличивают закупки пусковых установок разных производителей, однако не все системы совместимы с одними и теми же боеприпасами. Так, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Италия выбрали американские системы HIMARS. Дания, Испания, Германия, Нидерланды и Греция закупают Euro-PULS производства израильской Elbit Systems и европейской KNDS.