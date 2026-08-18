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Euractiv: США могут разрешить запуск своих ракет с европейских установок

Елена Вострикова

США могут разрешить использовать американские снаряды и ракеты для запуска с европейских пусковых установок. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в НАТО.

«Это потенциально устраняет крупное препятствие для совместного использования снарядов между союзниками по НАТО в военное время», – говорится в материале.

По данным издания, такое решение изменит многолетний подход Вашингтона, который до этого преимущественно разрешал использовать американские боеприпасы только с пусковыми установками производства США.

Смягчение правил может решить одну из основных проблем при создании в Европе дальнобойной реактивной артиллерии. Страны НАТО увеличивают закупки пусковых установок разных производителей, однако не все системы совместимы с одними и теми же боеприпасами. Так, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Италия выбрали американские системы HIMARS. Дания, Испания, Германия, Нидерланды и Греция закупают Euro-PULS производства израильской Elbit Systems и европейской KNDS.

17 августа Пентагон сообщал, что ВМС США заключили с Raytheon, входящей в RTX Corporation, контракт на $22,9 млрд для наращивания производства крылатых ракет Tomahawk. Соглашение предусматривает расширение производственных мощностей, укрепление цепочек поставок и ускорение поставок вооружений.

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