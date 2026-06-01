Крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний после проведенных ремонта и модернизации. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
На Северном флоте также напомнили, что в зимнем периоде обучения в состав флота вошел морской тральщик «Полярный».
Первый этап испытаний «Адмирала Нахимова» начался в августе 2025 г. в Белом море. Тогда ТАСС писал со ссылкой на источник, что в дальнейшем испытания продолжатся в течение нескольких месяцев в Баренцевом море.
Крейсер был построен в конце 1980-х гг. В конце 1990-х гг. его отправили на ремонт. Работы по возвращению «Адмирала Нахимова» в состав Военно-морского флота России начались в 2013 г. Модернизация крейсера проходит на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.