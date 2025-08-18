Крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на ходовые испытания после модернизации

24 июля в Северодвинске на заводе «Севмаш» состоялась церемония подъема военно-морского флага на атомном крейсере, в мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность государства в предстоящие десятилетия.