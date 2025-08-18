Крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на ходовые испытания после модернизации
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» после масштабного ремонта и глубокой модернизации начал заводские ходовые испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в кораблестроительной отрасли.
По его данным, первый этап проверок проходит в Белом море. В дальнейшем испытания будут продолжены в течение нескольких месяцев в Баренцевом море. Официального подтверждения этой информации нет.
2 августа стало известно, что атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте – Гаджиево.
24 июля в Северодвинске на заводе «Севмаш» состоялась церемония подъема военно-морского флага на атомном крейсере, в мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность государства в предстоящие десятилетия.