Путин принял участие в поднятии флага над ракетоносцем «Князь Пожарский»
В Северодвинске на заводе «Севмаш» состоялась церемония подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский», который будет включен в состав Военно-Морского Флота. В мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин, сообщает Кремль.
«Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учётом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия», – сказал Путин на церемонии.
«Князь Пожарский» представляет собой подводное судно проекта «Борей-А» четвертого поколения. Оно оборудовано современными системами ракетного и торпедного вооружения, навигации, а также радиотехническими и гидроакустическими комплексами. Корабль отличается высокими маневренными характеристиками и низким уровнем акустической заметности.
Крейсер стал 142-й атомной подводной лодкой, построенной на Северном машиностроительном предприятии, которое является крупнейшим судостроительным комплексом России и входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. До 2030 г. здесь намечено строительство еще шести атомных подводных лодок.
В ходе церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» Путин сообщил, что на российских верфях в настоящее время ведется строительство более 70 кораблей различной степени готовности. Президент особо отметил, что только на предприятии «Севмаш» до 2030 г. планируется сдать в эксплуатацию шесть новых атомных подводных лодок. Путин отметил, что программа модернизации Военно-морского флота России будет выполнена полностью и без сокращений.