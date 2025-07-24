Путин принял участие в поднятии флага над ракетоносцем «Князь Пожарский»

В ходе церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» Путин сообщил, что на российских верфях в настоящее время ведется строительство более 70 кораблей различной степени готовности. Президент особо отметил, что только на предприятии «Севмаш» до 2030 г. планируется сдать в эксплуатацию шесть новых атомных подводных лодок. Путин отметил, что программа модернизации Военно-морского флота России будет выполнена полностью и без сокращений.