Президент рассказал о планах укрепить ВМФ современными кораблями
Президент России Владимир Путин выступил на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске. Он сообщил, что на российских верфях в настоящее время ведется строительство более 70 кораблей различной степени готовности. Президент особо отметил, что только на предприятии «Севмаш» до 2030 г. планируется сдать в эксплуатацию шесть новых атомных подводных лодок.
Путин отметил, что программа модернизации Военно-морского флота России будет выполнена полностью и без сокращений.
Президент подчеркнул, что планомерная реализация судостроительной программы позволит укрепить финансовую устойчивость предприятий отрасли и их подрядчиков, а также создаст условия для привлечения квалифицированных специалистов и разработки инновационных технологических решений. Президент заверил, что все запланированные мероприятия по модернизации Военно-морского флота будут выполнены в установленные сроки, что гарантирует защиту национальных интересов России в любой точке мирового океана. Он исключил любые сомнения в успешном выполнении этих стратегических задач.
В декабре 2023 г. сообщалось о том, что Россия планомерно укрепляет потенциал ВМФ, оснащая его передовыми образцами вооружений и наращивая объемы серийного выпуска боевых кораблей.