Президент рассказал о планах укрепить ВМФ современными кораблями

Президент подчеркнул, что планомерная реализация судостроительной программы позволит укрепить финансовую устойчивость предприятий отрасли и их подрядчиков, а также создаст условия для привлечения квалифицированных специалистов и разработки инновационных технологических решений. Президент заверил, что все запланированные мероприятия по модернизации Военно-морского флота будут выполнены в установленные сроки, что гарантирует защиту национальных интересов России в любой точке мирового океана. Он исключил любые сомнения в успешном выполнении этих стратегических задач.