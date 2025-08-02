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Атомный крейсер «Князь Пожарский» прибыл в пункт постоянного базирования

Ведомости

Атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте – Гаджиево, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Командир крейсера сообщил, что задачи межбазового перехода были выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, а личный состав «здоров и готов к выполнению поставленных задач», говорится в сообщении флота. С прибытием крейсера в пункт базирования экипаж поздравил командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко. Он сообщил, что «Князь Пожарский» войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения – основу морских стратегических ядерных сил РФ.

«Князь Пожарский» представляет собой подводное судно проекта «Борей-А» четвертого поколения. Оно оборудовано современными системами ракетного и торпедного вооружения, навигации, а также радиотехническими и гидроакустическими комплексами. Крейсер стал 142-й атомной подводной лодкой, построенной на Северном машиностроительном предприятии, которое является крупнейшим судостроительным комплексом России и входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. До 2030 г. здесь намечено строительство еще шести атомных подводных лодок.

24 июля в Северодвинске на заводе «Севмаш» состоялась церемония подъема военно-морского флага на атомном крейсере, в мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность государства в предстоящие десятилетия.

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