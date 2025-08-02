Атомный крейсер «Князь Пожарский» прибыл в пункт постоянного базирования

«Князь Пожарский» представляет собой подводное судно проекта «Борей-А» четвертого поколения. Оно оборудовано современными системами ракетного и торпедного вооружения, навигации, а также радиотехническими и гидроакустическими комплексами. Крейсер стал 142-й атомной подводной лодкой, построенной на Северном машиностроительном предприятии, которое является крупнейшим судостроительным комплексом России и входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. До 2030 г. здесь намечено строительство еще шести атомных подводных лодок.