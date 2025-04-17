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/ Политика

«Талибан» считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в РФ

Ведомости

В «Талибане» считают важным шагом приостановку запрета на его деятельность в России. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Он также подчеркнул, что талибы рассчитывают на развитие полноценных экономических и дипломатических отношений между двумя странами. 

По мнению Муджахида, президент РФ Владимир Путин придерживается «правильной» политики в отношении Афганистана.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда движение было исключено из реестра террористических организаций, в котором оно находилось с 2003 г.

Позже в российском МИДе сообщили, что снятие статуса террористической организации с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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