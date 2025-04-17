«Талибан» считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в РФ
В «Талибане» считают важным шагом приостановку запрета на его деятельность в России. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
Он также подчеркнул, что талибы рассчитывают на развитие полноценных экономических и дипломатических отношений между двумя странами.
По мнению Муджахида, президент РФ Владимир Путин придерживается «правильной» политики в отношении Афганистана.
17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда движение было исключено из реестра террористических организаций, в котором оно находилось с 2003 г.
Позже в российском МИДе сообщили, что снятие статуса террористической организации с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран.