Афганистан представил кандидатуру на должность посла в России

Ранее стало известно, что сформированное движением «Талибан» правительство Афганистана в ближайшее время направит своего посла в Россию. Такое заявление было сделано после того, как 17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России.