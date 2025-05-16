Афганистан представил кандидатуру на должность посла в России
Афганистан представил кандидатуру посла страны в России. Об этом «РИА Новости» рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Он уточнил, что кандидат сейчас проходит межведомственное согласование в российских ведомствах. Кабулов выразил надежду, что после завершения процедур по этому вопросу будет объявлен агреман.
По мнению спецпредставителя президента, когда в Москву приедет афганский посол, это поставит точку в вопросе о признании властей страны.
Ранее стало известно, что сформированное движением «Талибан» правительство Афганистана в ближайшее время направит своего посла в Россию. Такое заявление было сделано после того, как 17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России.