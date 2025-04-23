Правительство талибов направит в Россию посла Афганистана
Сформированное движением «Талибан» правительство Афганистана в ближайшее время направит своего посла в Россию. Об этом заявил официальный представитель МИД талибов Хафиз Зия Ахмад в соцсети Х по итогам встречи главы ведомства Амир Хана Моттаки со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым.
«На встрече обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений между Афганистаном и Россией, расширения экономических и торговых связей, а также некоторые региональные вопросы», – добавил Хафиз Зия Ахмат.
28 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении механизма временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических. Приостановка, согласно документу, возможна, если организация после включения ее в список террористических прекратила «осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение соответствующих преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ».
17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда движение исключено из реестра террористических организаций. В заявлении российского МИДа говорится, что снятие этого статуса с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран.