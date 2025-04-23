Правительство талибов направит в Россию посла Афганистана

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда движение исключено из реестра террористических организаций. В заявлении российского МИДа говорится, что снятие этого статуса с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран.