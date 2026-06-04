Экс-министра обороны Британии Уоллеса в РФ заочно обвинили в призывах к террору
Экс-министра обороны Великобритании и Северной Ирландии Бена Уоллеса заочно обвинили в России в публичных призывах к терроризму, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Согласно следствию, в сентябре 2025 г. Уоллес, выступая на конференции представителей европейских стран «Варшавский форум по безопасности 2025», заявил, что Украине необходимо предоставить дальнобойные ракеты для ударов по Крымскому мосту. Как пишет Генпрокуратура, экс-министр осознавал, что его выступление транслируется в СМИ и в интернете и что оно доступно неограниченному кругу лиц. Позже его заявление разместили на видеохостинге, в мессенджерах и на различных сайтах.
Генпрокуратура пишет, что Уоллес объявлен в международный розыск, так как он скрывается от следствия. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, совершенные с использованием СМИ, электронно-коммуникационных сетей и интернета). Максимальное наказание по статьей – лишение свободы сроком на семь лет. Уоллес заочно арестован. Уголовное дело направлено во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
О том, что Уоллеса объявили в розыск в РФ, стало известно 13 мая. В октябре 2025 г. в интервью The Guardian экс-министр заявил, что Запад должен помочь Украине «сделать Крым непригодным для жизни», чтобы нанести «удар по самолюбию президента России» Владимира Путина. Он добавил, что разрушение Крымского моста станет серьезным ударом по Кремлю. Он призвал Германию предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, которые, по его мнению, могли бы эффективно нанести удар по мосту.