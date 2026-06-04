Экс-министра обороны Британии Уоллеса в РФ заочно обвинили в призывах к террору

Согласно следствию, в сентябре 2025 г. Уоллес, выступая на конференции представителей европейских стран «Варшавский форум по безопасности 2025», заявил, что Украине необходимо предоставить дальнобойные ракеты для ударов по Крымскому мосту. Как пишет Генпрокуратура, экс-министр осознавал, что его выступление транслируется в СМИ и в интернете и что оно доступно неограниченному кругу лиц. Позже его заявление разместили на видеохостинге, в мессенджерах и на различных сайтах.