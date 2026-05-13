МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Великобритании Уоллеса

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявлен в розыск в РФ. Информация о нем появилась в базе данных МВД России.

По данным министерства, Уоллесе разыскивают по статье Уголовного кодекса. По какой именно, в сообщении МВД не уточняется.

В октябре 2025 г. в интервью The Guardian Уоллес заявил, что Запад должен помочь Украине «сделать Крым непригодным для жизни», чтобы нанести «удар по самолюбию президента России» Владимира Путина. По его словам, ключевым фактором, который может ускорить завершение конфликта, является предоставление Киеву оружия дальнего действия для ударов по полуострову. Уоллес добавил, что разрушение Керченского моста станет серьезным ударом по Кремлю. Он призвал Германию предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, которые, по его мнению, могли бы эффективно нанести удар по мосту.

