НАК разработал дополнительные меры борьбы с угрозами терроризма в СЗФО
Национальный антитеррористический комитет (НАК) выработал дополнительные меры по исключению террористических угроз в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщили в информационном центре комитета по итогам заседания, передает ТАСС.
Совещание провел председатель НАК и директор ФСБ России Александр Бортников. По итогам обсуждения были определены меры, направленные на совершенствование системы противодействия террористическим угрозам с учетом остроты оперативной и социально-политической обстановки.
22 мая Центр общественных связей ФСБ РФ передавал, что ФСБ России предотвратила 78 терактов на территории страны с января 2026 г. По оценкам НАК, с начала года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности. В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы продолжают активный поиск будущих исполнителей терактов на территории России в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах. Спецслужба подчеркнула, что все лица, которые дали согласие на оказание содействия противнику, будут определены и привлечены к уголовной ответственности.
В марте ИЦ НАК сообщил, что за два десятилетия с момента принятия Федерального закона «О противодействии терроризму» в 2006 г. на территории России предотвращено более 1000 терактов, ликвидированы 2500 бандитов, задержаны 17 000 их пособников. Кроме того, за это время из незаконного оборота изъято около 18 000 единиц оружия, 71 000 боеприпасов, 25 т взрывчатки и более 5000 самодельных взрывных устройств.
Бортников в ходе совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба заявил, что под эгидой комитета в России была создана действенная общенациональная система предупреждения и пресечения террористических посягательств.