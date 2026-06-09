НАК разработал дополнительные меры борьбы с угрозами терроризма в СЗФО

22 мая Центр общественных связей ФСБ РФ передавал, что ФСБ России предотвратила 78 терактов на территории страны с января 2026 г. По оценкам НАК, с начала года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности. В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы продолжают активный поиск будущих исполнителей терактов на территории России в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах. Спецслужба подчеркнула, что все лица, которые дали согласие на оказание содействия противнику, будут определены и привлечены к уголовной ответственности.