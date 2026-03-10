НАК: за 20 лет ликвидированы более 2500 боевиков, задержаны 17 000 их пособников
За два десятилетия с момента принятия Федерального закона «О противодействии терроризму» в 2006 г. на территории России предотвращено более 1000 терактов, ликвидированы 2500 бандитов, задержаны 17 000 их пособников. Об это сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Кроме того, за это время из незаконного оборота изъято около 18 000 единиц оружия, 71 000 боеприпасов, 25 т взрывчатки и более 5000 самодельных взрывных устройств.
Председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников в ходе совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ) заявил, под эгидой комитета в России была создана действенная общенациональная система предупреждения и пресечения террористических посягательств. Приоритетной задачей остается недопущение распространения антироссийской и террористической пропаганды, отметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил НАК с 20-летием со дня образования. Глава государства отметил особую значимость работы ведомства на фоне обострения глобальных вызовов и проведения спецоперации.
НАК был создан указом президента в 2006 г. в ответ на угрозы безопасности, с которыми Россия столкнулась в начале 2000-х. В его состав входят представители силовых структур, спецслужб и ключевых правительственных ведомств.