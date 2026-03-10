НАК: за 20 лет ликвидированы более 2500 боевиков, задержаны 17 000 их пособников

За два десятилетия с момента принятия Федерального закона «О противодействии терроризму» в 2006 г. на территории России предотвращено более 1000 терактов, ликвидированы 2500 бандитов, задержаны 17 000 их пособников. Об это сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).