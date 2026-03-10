Газета
Политика

Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет (НАК) с 20-летием со дня образования. Глава государства отметил особую значимость работы ведомства на фоне обострения глобальных вызовов и проведения спецоперации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы страны, за годы деятельности НАК сыграл ключевую роль в формировании и развитии общегосударственной системы противодействия терроризму в России.

«Члены комитета и сотрудники его структурных подразделений не раз доказывали, что готовы решать сложные и ответственные задачи», – отметил Путин.

В 2025 году в России пресекли деятельность 79 террористических ячеек

Общество

Он подчеркнул, что в условиях обострения глобальных вызовов и проведения спецоперации работа комитета приобретает особое значение. По словам президента, важно и дальше укреплять кадровый и организационный потенциал НАК, а также внедрять новые формы и методы борьбы с террористическими угрозами. В завершение поздравления Путин пожелал сотрудникам комитета успешной реализации намеченных планов.

НАК был создан указом президента в 2006 г. в ответ на угрозы безопасности, с которыми Россия столкнулась в начале 2000-х. В его состав входят представители силовых структур, спецслужб и ключевых правительственных ведомств. Председателем НАК является директор ФСБ Александр Бортников.

10 марта Бортников сообщил, что в РФ в 2025 г. пресекли деятельность 79 террористических ячеек. По его данным, при оказании вооруженного сопротивления ликвидировали 27 террористов. Также за прошедший год удалось предотвратить 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов.

