Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием

Он подчеркнул, что в условиях обострения глобальных вызовов и проведения спецоперации работа комитета приобретает особое значение. По словам президента, важно и дальше укреплять кадровый и организационный потенциал НАК, а также внедрять новые формы и методы борьбы с террористическими угрозами. В завершение поздравления Путин пожелал сотрудникам комитета успешной реализации намеченных планов.