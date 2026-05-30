В Туапсе двух местных жителей обвинили в подготовке теракта
В Краснодарском крае двум местным жителям, один из которых несовершеннолетний, предъявили обвинение в подготовке к теракту в Туапсе, сообщает СК России.
По версии следствия, в марте 18-летний местный житель в мессенджере начал в переписку с участником террористической организации, запрещенной в России. Куратор предложил подростку сделать самодельное взрывное устройство и поместить его в тайник. СВУ хотели использовать его при теракте в Туапсе. Куратор обещал подростку от $300 до $500.
Подросток согласился и привлек к преступлению 17-летнего знакомого. Один из них сделал основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был подорвать административное здание с большим количеством людей.
Противоправные действия были пресечены местными сотрудниками ФСБ.
Краснодарцам предъявили обвинение в приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). В ходе допроса обвиняемые признали вину, сейчас они под стражей.
29 мая Центр общественных связей ведомства сообщил о задержании в Новороссийске гражданина РФ 1993 г. р., который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв железнодорожных путей в момент прохода поезда. 22 мая ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на энергообъекте в Краснодарском крае. В Новороссийске задержан житель региона 2003 г. р. По версии следствия, его завербовали украинские спецслужбы для подрыва энергетической инфраструктуры.