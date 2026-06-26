В Дагестане задержали подростка по обвинению в организации нападений на школы

В Следственном комитете России сообщили, что во время допроса несовершеннолетний признался, что участвовал в подготовке покушения на учеников Домодедовской средней школы. Покушение удалось предотвратить. Также он сообщил о других подобных преступлениях, которые происходили в разных регионах России: Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.