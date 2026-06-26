В Дагестане задержали подростка по обвинению в организации нападений на школы
Российские спецслужбы задержали в Дагестане подростка, являющегося создателем крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Действия подростка координировались украинским праворадикалом Кириллом Макаренко, уточнило «РИА Новости».
Террористическая деятельность несовершеннолетнего была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры, сообщили в ФСБ.
«Подтверждена причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения», – говорится в сообщении.
Задержанный и кураторы, по данным ФСБ, «масштабировали террор по всему миру». С 2025 г. в городах США и странах Европы участники сообщества организовали поджоги и повреждения более 20 автомобилей, христианской церкви и пр.
В Следственном комитете России сообщили, что во время допроса несовершеннолетний признался, что участвовал в подготовке покушения на учеников Домодедовской средней школы. Покушение удалось предотвратить. Также он сообщил о других подобных преступлениях, которые происходили в разных регионах России: Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.
17 июня ФСБ заявила о задержании агентов спецслужб Украины в трех регионах России – в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее. По данным спецслужбы, задержанные планировали диверсии и теракты против военных ВС РФ, волонтерской организации, поддерживающей участников спецоперации, а также в отношении объектов транспорта и топливно-энергетического комплекса.