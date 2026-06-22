ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Воронеже
В Воронеже задержан агент украинских спецслужб, который организовал слежку за военными объектами в Московском регионе и участвовал в работе мошеннических колл-центров. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
Мужчина 2005 г. рождения был завербован через Telegram. За вознаграждение он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами, подыскивал других исполнителей для украинских спецслужб и работал в колл-центрах, специализировавшихся на обмане граждан России.
У задержанного изъяли смартфон с перепиской, доказывающей его противоправную деятельность. Возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК России), молодой человек арестован. Он признал вину и сотрудничает со следствием.
4 июня ЦОС ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в госизмене в форме шпионажа. Мужчина передавал СБУ данные о российских военных. 3 июня ЦОС ФСБ информировал о задержании 34-летнего жителя Волгограда по подозрению в содействии украинским мошенникам в хищении у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников спецоперации. Мужчина подозревается в содействии хищению 300 млн руб. у россиян.