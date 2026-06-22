ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Воронеже

4 июня ЦОС ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в госизмене в форме шпионажа. Мужчина передавал СБУ данные о российских военных. 3 июня ЦОС ФСБ информировал о задержании 34-летнего жителя Волгограда по подозрению в содействии украинским мошенникам в хищении у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников спецоперации. Мужчина подозревается в содействии хищению 300 млн руб. у россиян.