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Главная / Общество /

ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Воронеже

Ведомости

В Воронеже задержан агент украинских спецслужб, который организовал слежку за военными объектами в Московском регионе и участвовал в работе мошеннических колл-центров. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Мужчина 2005 г. рождения был завербован через Telegram. За вознаграждение он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами, подыскивал других исполнителей для украинских спецслужб и работал в колл-центрах, специализировавшихся на обмане граждан России.

У задержанного изъяли смартфон с перепиской, доказывающей его противоправную деятельность. Возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК России), молодой человек арестован. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

4 июня ЦОС ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в госизмене в форме шпионажа. Мужчина передавал СБУ данные о российских военных. 3 июня ЦОС ФСБ информировал о задержании 34-летнего жителя Волгограда по подозрению в содействии украинским мошенникам в хищении у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников спецоперации. Мужчина подозревается в содействии хищению 300 млн руб. у россиян.

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