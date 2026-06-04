ФСБ задержала в Крыму жителя Севастополя за шпионаж в пользу Украины

3 июня ЦОС ФСБ сообщал о задержании 34-летнего жителя Волгограда по подозрению в содействии украинским мошенникам в хищении у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников спецоперации. Мужчину заподозрили в госизмене. Он подозревается в содействии хищению 300 млн руб. у россиян. В конце мая ФСБ задержала россиянина, передававшего данные об объектах Минобороны и критически важной инфраструктуры военной разведке Украины. В отношении него также возбуждено уголовное дело о госизмене.