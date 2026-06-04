ФСБ задержала в Крыму жителя Севастополя за шпионаж в пользу Украины
В Крыму сотрудники ФСБ задержали 63-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в госизмене в форме шпионажа. Мужчина передавал СБУ данные о российских военнослужащих, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ведомстве отметили, что фигурант был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству сотрудником службы безопасности Украины (СБУ). По заданию он «передал украинским спецслужбам сведения о военнослужащих Министерства обороны РФ, а также планировал осуществить визуальное наблюдение за транспортными средствами членов их семей», – рассказали в ЦОС.
Сам задержанный признал, что его вербовка состоялась через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta,
Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд уже отправил задержанного под стражу.
3 июня ЦОС ФСБ сообщал о задержании 34-летнего жителя Волгограда по подозрению в содействии украинским мошенникам в хищении у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников спецоперации. Мужчину заподозрили в госизмене. Он подозревается в содействии хищению 300 млн руб. у россиян. В конце мая ФСБ задержала россиянина, передававшего данные об объектах Минобороны и критически важной инфраструктуры военной разведке Украины. В отношении него также возбуждено уголовное дело о госизмене.