ФСБ задержала агента Киева за передачу данных об объектах МО в Рязанской области
Сотрудники ФСБ РФ в Рязанской области задержали россиянина, передававшего данные об объектах Минобороны и критически важной инфраструктуры военной разведке Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
По данным следствия, фигурант сам связался с представителем украинской разведки через мессенджер Telegram. С 2025 г. он собирал и передавал информацию об объектах Минобороны, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также военнослужащих, принимавших участие в спецоперации.
Следственное отделение УФСБ РФ по Рязанской области возбудило уголовное по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом 500 000 руб.
21 мая жителя Джанкойского района Крыма приговорили к 17 годам колонии строгого режима за госизмену. 42-летний мужчина вступил в переписку в соцсети с представителем службы безопасности Украины и сообщал ему сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.