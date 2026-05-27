Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,43-0,37%MGTS1 318-1,35%VEON-RX58,2-2,84%IMOEX2 580,20%RTSI1 134,150%RGBI118,81-0,06%RGBITR781,37-0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ задержала агента Киева за передачу данных об объектах МО в Рязанской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ РФ в Рязанской области задержали россиянина, передававшего данные об объектах Минобороны и критически важной инфраструктуры военной разведке Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным следствия, фигурант сам связался с представителем украинской разведки через мессенджер Telegram. С 2025 г. он собирал и передавал информацию об объектах Минобороны, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также военнослужащих, принимавших участие в спецоперации.

Следственное отделение УФСБ РФ по Рязанской области возбудило уголовное по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом 500 000 руб.

21 мая жителя Джанкойского района Крыма приговорили к 17 годам колонии строгого режима за госизмену. 42-летний мужчина вступил в переписку в соцсети с представителем службы безопасности Украины и сообщал ему сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её