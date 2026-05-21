Жителя Крыма осудили на 17 лет за госизмену
Жителя Джанкойского района Крыма приговорили к 17 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Будучи противником спецоперации, 42-летний мужчина вступил в переписку в соцсети с представителем службы безопасности Украины. Куратор поручил ему собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений. В 2024 г. крымчанин вел видео- и фотосъемку военных воздушных судов и воинского транспорта. Сведения он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов России.
Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю пресекли противоправную деятельность. Помимо колонии, мужчине назначено ограничение свободы на полтора года.
5 мая ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России писал о задержании 24-летнего жителя Курской области по подозрению в госизмене. Он собирал данные о военных и гражданских объектах Курской области, к чему привлек не менее четырех жителей Курска. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).