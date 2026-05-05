Жителя Курска задержали по подозрению в сборе данных о военных объектах

Спецслужбы задержали 24-летнего жителя Курской области по подозрению в госизмене, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Россиянин собирал данные о военных и гражданских объектах Курской области. Для этого он привлек не менее четырех жителей Курска из числа своих близких связей. По версии ФСБ, молодого человека склонил к «конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе» сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

30 апреля сотрудники ФСБ России задержали в Краснодаре мужчину 1963 г. р. по подозрению в передаче СБУ данных о топливно-энергетических предприятиях Краснодарского и Ставропольского краев.

По версии ФСБ, он отправил украинской стороне фото и координаты предприятий, а также планы размещения военной техники, которая обеспечивает безопасность неба над регионом. Также он Краснодара получил задание от украинского куратора и собрал данные о сотрудниках одного из предприятий региона.

