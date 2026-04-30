ФСБ задержала жителя Краснодара за передачу данных СБУ

Сотрудники ФСБ России задержали в Краснодаре мужчину 1963 года рождения, который передавал СБУ данные о топливно-энергетических предприятиях Краснодарского и Ставропольского краев. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «РИА Новости».

Задержанный связался с представителем СБУ в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отправил украинской стороне фото и координаты предприятий, а также планы размещения военной техники, которая обеспечивает безопасность неба над регионом.

Кроме того, житель Краснодара получил задание от украинского куратора и собрал данные о сотрудниках одного из предприятий региона. Он также пытался обеспечить иностранным спецслужбам доступ к его корпоративной почте. Следователи возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Задержанный арестован.

29 апреля ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на объектах газо- и электроснабжения в Крыму. По версии следствия, крымчанина через Telegram завербовали украинские спецслужбы в 2025 г. По заданию куратора он снимал воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами и другие объекты критической инфраструктуры полуострова. Их координаты мужчина направлял противнику.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте