ФСБ задержала жителя Краснодара за передачу данных СБУ
Сотрудники ФСБ России задержали в Краснодаре мужчину 1963 года рождения, который передавал СБУ данные о топливно-энергетических предприятиях Краснодарского и Ставропольского краев. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «РИА Новости».
Задержанный связался с представителем СБУ в мессенджере WhatsApp
Кроме того, житель Краснодара получил задание от украинского куратора и собрал данные о сотрудниках одного из предприятий региона. Он также пытался обеспечить иностранным спецслужбам доступ к его корпоративной почте. Следователи возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Задержанный арестован.
29 апреля ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на объектах газо- и электроснабжения в Крыму. По версии следствия, крымчанина через Telegram завербовали украинские спецслужбы в 2025 г. По заданию куратора он снимал воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами и другие объекты критической инфраструктуры полуострова. Их координаты мужчина направлял противнику.