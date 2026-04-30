ФСБ задержала жителя Краснодара за передачу данных СБУ

Кроме того, житель Краснодара получил задание от украинского куратора и собрал данные о сотрудниках одного из предприятий региона. Он также пытался обеспечить иностранным спецслужбам доступ к его корпоративной почте. Следователи возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Задержанный арестован.