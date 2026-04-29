ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта в Крыму

По заданию куратора он должен был устроить теракты на объектах газо- и электроснабжения региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона. Для этого он получил от спецслужб ВСУ взрывчатку, изучил домашний адрес объекта покушения и определил, как лучше замаскировать самодельное взрывное устройство (СВУ). После теракта фигурант должен был покинуть Россию.