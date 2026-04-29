ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, планировавшего теракт на объектах газо- и электроснабжения в Крыму, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
По версии следствия, крымчанина через Telegram завербовали украинские спецслужбы в 2025 г. По заданию куратора он фотографировал и снимал воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами и другие объекты критической инфраструктуры полуострова. Их координаты мужчина направлял противнику.
По заданию куратора он должен был устроить теракты на объектах газо- и электроснабжения региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона. Для этого он получил от спецслужб ВСУ взрывчатку, изучил домашний адрес объекта покушения и определил, как лучше замаскировать самодельное взрывное устройство (СВУ). После теракта фигурант должен был покинуть Россию.
При задержании у крымчанина изъяли радиоуправляемое СВУ электронного типа осколочно-фугасного действия массой 2 кг, взрывчатку и устройства для сборки еще двух бомб. Региональное УФСБ возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчину арестовали, ему грозит пожизненное лишение свободы.
27 апреля в Ухте была предотвращена атака с применением беспилотников против нефтяного предприятия – двое подозреваемых ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. По данным ФСБ, атаку готовили двое граждан России по заданию украинских спецслужб.