ФСБ: в Коми ликвидированы диверсанты, которые хотели атаковать НПЗ
В Ухте предотвращена атака с применением беспилотников против нефтяного предприятия – двое подозреваемых ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным спецслужбы, атаку готовили двое граждан России по заданию украинских спецслужб. Отмечается, что фигуранты изъяли из заранее подготовленного схрона беспилотники с самодельными взрывными устройствами для подрыва одного из нефтяных предприятий региона.
«При попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем», – сообщили в ведомстве.
На месте изъяты два беспилотника с боевыми частями, оснащенными взрывчаткой иностранного производства, а также два пистолета Макарова. В телефонах подозреваемых, по данным ФСБ, обнаружена информация, подтверждающая их причастность к подготовке преступления.
В ведомстве уточнили, что диверсанты поддерживали связь с украинскими спецслужбами через иностранные мессенджеры и передавали им сведения о нефтеперерабатывающих предприятиях, а также данные российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участвующих в спецоперации.
24 апреля в ФСБ также сообщали о предотвращении теракта против руководителей Роскомнадзора. По данным ведомства, 18 апреля в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь человек, планировавших подрыв автомобиля с использованием взрывного устройства после вербовки через мессенджер.