ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора

ФСБ предотвратила теракт против руководителей РоскомнадзораЗавербованные спецслужбами Украины планировали взорвать автомобиль
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Их машину планировали подорвать, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Теракт был предотвращен 18 апреля. В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле силовики задержали семерых человек, участвовавших в подготовке теракта. Все они были завербованы спецслужбами Украины посредством Telegram и намеревались подорвать автомобиль с помощью взрывного устройства.
Руководитель группы, 22-летний житель Москвы, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован.
По данным ФСБ, у задержанных при обысках изъяли самодельное взрывное устройство весом 1 кг, а также гранату Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации. У них также нашли неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований. Кроме того, была изъята инструкция по вступлению в запрещенную в России украинскую террористическую организацию.
В ЦОСе обратили внимание, что Роскомнадзор занимается блокировками и недопущением обхода ограничений с помощью VPN. По данным спецслужбы, сейчас в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы.
«...Совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты», – заявили в ФСБ.
Против фигурантов возбуждены дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности за приготовление к теракту.