ФСБ задержала мужчину, планировавшего взрыв у объектов Минобороны в Москве
В Москве задержали россиянина, который планировал подорвать самодельное взрывное устройство возле объектов Минобороны. Мужчина действовал в интересах запрещенных в России украинских террористических организаций, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Следствие установило, что он сам связался с боевиками и по их заданию приехал в Москву, чтобы совершить теракт. По информации ФСБ, после этого он планировал уехать на Украину, чтобы воевать за ВСУ.
Следственная служба УФСБ по Москве и Московской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической на территории России). Фигуранту грозит до двадцати лет лишения свободы.
У задержанного изъяли смартфон, который он использовал для связи с куратором. Фигурант дал признательные показания, его заключили под стражу.
20 апреля сотрудники ФСБ предотвратили теракт, задержана гражданка Германии, готовившаяся взорвать объект одного из силовых ведомств в Пятигорске Ставропольского края.