ФСБ задержала гражданку Германии по подозрению в подготовке теракта

По данным службы, возле объекта силового ведомства специальные средства радиоэлектронной борьбы выявили и заблокировали действие взрывного устройства. Оно находилось в рюкзаке у женщины 1969 г. р. Ее задержали, сумку досмотрели специалисты-взрывотехники и установили, что это было самодельные устройство на основе взрывчатого вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, оно было оснащено поражающими элементами.