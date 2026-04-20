ФСБ задержала гражданку Германии по подозрению в подготовке теракта
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, задержана гражданка Германии, готовившаяся взорвать объект одного из силовых ведомств в Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным службы, возле объекта силового ведомства специальные средства радиоэлектронной борьбы выявили и заблокировали действие взрывного устройства. Оно находилось в рюкзаке у женщины 1969 г. р. Ее задержали, сумку досмотрели специалисты-взрывотехники и установили, что это было самодельные устройство на основе взрывчатого вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, оно было оснащено поражающими элементами.
Одновременно рядом с объектом посягательства задержали гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона 1997 г. р. Он должен был дистанционно привести взрывчатку в действие, а женщина – погибнуть на месте. Действия мужчины координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов одной из запрещенных в России международных террористических организаций, рассказали в ведомстве.
В ФСБ рассказали также, что задержанная гражданка Германии также участвовала в мошеннических схемах в качестве дроппера.
31 марта в Подмосковье был предотвращен теракт, который пытался совершить гражданин России. Злоумышленника – сотрудника предприятия ОПК – ликвидировали при задержании. Сотрудники ФСБ попытались задержать мужчину в момент изъятия самодельного взрывного устройства (СВУ). Он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.