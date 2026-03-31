Общество /

В Подмосковье ликвидировали сотрудника ОПК, пытавшегося совершить теракт

Ведомости

В Подмосковье был предотвращен теракт, который пытался совершить гражданин России. Злоумышленника – сотрудника предприятия ОПК – ликвидировали при задержании, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Сотрудники ФСБ попытались задержать мужчину в момент изъятия самодельного взрывного устройства (СВУ). Он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

28 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о предотвращении теракта против сотрудника правоохранительных органов в Ставрополе. Злоумышленник установил контакт с украинским куратором в Telegram. По его заданию он проводил разведку в отношении правоохранителя и членов его семьи для совершения против них теракта. Мужчина планировал подрыв личного автомобиля сотрудника.

