ФСБ предотвратила организованный Киевом теракт в Ставрополе
ФСБ предотвратила теракт против сотрудника правоохранительных органов в Ставрополе, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передают «РИА Новости». Преступление планировалось по указанию украинских спецслужб.
Преступник в Telegram установил контакт с украинским куратором. По его заданию он проводил разведку в отношении сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи для совершения теракта против них.
Злоумышленник изъял из схрона самодельное взрывное устройство для подрыва личного автомобиля сотрудника.
24 марта сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии сорвали серию диверсионно-террористических актов, которые украинские спецслужбы планировали в Москве и области. Преступники намеревались атаковать стратегические объекты, представителей власти, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.