ФСБ предотвратила серию терактов с бомбами и БПЛА, которые готовил Киев

У задержанного иностранца в Москве изъяли посылку с 504 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону проведения специальной военной операции под видом гуманитарной помощи. Мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте. Также была сорвана попытка украинских спецслужб приобрести БПЛА на оптоволокне на одном из предприятий Москвы. Их планировали применить в отношении нескольких объектов в Москве.