Главная / Общество /

ФСБ предотвратила серию терактов с бомбами и БПЛА, которые готовил Киев

Ведомости

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии сорвали серию диверсионно-террористических актов, которые украинские спецслужбы планировали в Москве и области. Преступники намеревались атаковать стратегические объекты, представителей власти, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщили в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получена информация о подготовке спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов в Москве и Московской области в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительного блока», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ. В результате проведенных мероприятий предотвращена серия терактов с применением самодельных взрывных устройств и беспилотников.

У задержанного иностранца в Москве изъяли посылку с 504 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону проведения специальной военной операции под видом гуманитарной помощи. Мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте. Также была сорвана попытка украинских спецслужб приобрести БПЛА на оптоволокне на одном из предприятий Москвы. Их планировали применить в отношении нескольких объектов в Москве.

Как уточнили в ФСБ, для контактов с представителями предприятия спецслужбы Украины использовали взломанные аккаунты российских граждан в Telegram, на Avito и в приложении «Яндекс Gо».

Для предотвращения диверсий подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы.

10 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в России сохранится и будет обостряться по мере ухудшения положения украинской армии на фронте. За 2025 г. силовики предотвратили 423 преступления террористической направленности, более 300 из них признаны терактами.

