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ФСБ задержала жителя Волгограда за помощь в хищении у семей бойцов спецоперации

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Волгограда по подозрению в содействии украинским мошенникам в хищении у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников спецоперации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Его подозревают в государственной измене (275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

По данным спецслужбы, с 2023 г. мужчина сотрудничал с представителем одного из подразделений ВСУ и за денежное вознаграждение занимался активацией российских сим-карт, а также получал, хранил и пересылал специализированное телеком-оборудование. Он подозревается в содействии хищению 300 млн руб. у россиян.

27 мая ФСБ задержала россиянина, передававшего данные об объектах Минобороны и критически важной инфраструктуры военной разведке Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

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