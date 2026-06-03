ФСБ задержала жителя Волгограда за помощь в хищении у семей бойцов спецоперации

По данным спецслужбы, с 2023 г. мужчина сотрудничал с представителем одного из подразделений ВСУ и за денежное вознаграждение занимался активацией российских сим-карт, а также получал, хранил и пересылал специализированное телеком-оборудование. Он подозревается в содействии хищению 300 млн руб. у россиян.