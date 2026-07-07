Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NVTK872-3,06%CNY Бирж.11,1830%IMOEX2 166,29-1,27%RTSI875,25-1,27%RGBI111,02-0,79%RGBITR740,84-0,74%
Главная / Общество /

В Геленджике задержали россиянина за передачу данных спецслужбам Украины

Ведомости

В Геленджике задержали гражданина РФ, сотрудничающего с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Задержанному местному жителю 27 лет. По указанию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) он вел наблюдение за автомобилями военнослужащих РФ и правоохранителей, а также видеосъемку. После этого мужчина получил от украинской стороны деньги, кураторы обещали ему помощь в выезде за рубеж.

На мужчину завели дело о госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы. Он сознался в содеянном.

7 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ также сообщили, что спецслужбы пресекли в Кабардино-Балкарии деятельность террористической группы. Восемь ее участников готовили нападения на правоохранителей и администрации. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте