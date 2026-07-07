В Геленджике задержали россиянина за передачу данных спецслужбам Украины
В Геленджике задержали гражданина РФ, сотрудничающего с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.
Задержанному местному жителю 27 лет. По указанию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) он вел наблюдение за автомобилями военнослужащих РФ и правоохранителей, а также видеосъемку. После этого мужчина получил от украинской стороны деньги, кураторы обещали ему помощь в выезде за рубеж.
На мужчину завели дело о госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы. Он сознался в содеянном.
7 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ также сообщили, что спецслужбы пресекли в Кабардино-Балкарии деятельность террористической группы. Восемь ее участников готовили нападения на правоохранителей и администрации. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.