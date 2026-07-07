В Геленджике задержали россиянина за передачу данных спецслужбам Украины

Задержанному местному жителю 27 лет. По указанию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) он вел наблюдение за автомобилями военнослужащих РФ и правоохранителей, а также видеосъемку. После этого мужчина получил от украинской стороны деньги, кураторы обещали ему помощь в выезде за рубеж.