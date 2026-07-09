ФСБ предотвратила серию терактов против военных и объектов ВПК. Главное

ФСБ предотвратила серию терактов против военных и объектов ВПК. ГлавноеВ Москве задержали девушку, которая следила за сотрудником Минобороны
Сотрудники ФСБ пресекли подготовку беспрецедентной по масштабу диверсионной операции спецслужб Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ. «Ведомости» собрали все, что известно о происшествиях.
Украина была намерена провести серию диверсий с использованием беспилотников на объектах военной инфраструктуры России. Одной из целей ФСБ назвала ведущее предприятие ВПК.
Теракты против высокопоставленных военных планировались «при непосредственном участии западных кураторов».
В Москве силовики задержали 25-летнюю пособницу украинских спецслужб, которая участвовала в подготовке теракта против высокопоставленного военного Минобороны. Она арендовала квартиру в столице по заданию куратора для слежки за местом проживания россиянина и его автомобилем.
Данные с видеокамер передавались на Украину. В квартире также находились средства маскировки и продукты питания для исполнителя теракта. Он должен был прибыть в квартиру после отъезда девушки на Украину через Турцию и Молдавию.
Вербовка пособницы произошла через мессенджер WhatsApp
Сейчас девушка находится под арестом. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ с дальнейшим документированием в ее действиях ст. 275 УК РФ (госизмена). По последней статье ей может грозить пожизненное лишение свободы.