ФСБ предотвратила серию терактов против военных и объектов ВПК. Главное

Сейчас девушка находится под арестом. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ с дальнейшим документированием в ее действиях ст. 275 УК РФ (госизмена). По последней статье ей может грозить пожизненное лишение свободы.