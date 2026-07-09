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Главная / Общество /

ФСБ предотвратила серию терактов против военных и объектов ВПК. Главное

В Москве задержали девушку, которая следила за сотрудником Минобороны
Валерия Хлобыстова
Дмитрий Макеев / РИА Новости
Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку беспрецедентной по масштабу диверсионной операции спецслужб Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ. «Ведомости» собрали все, что известно о происшествиях.

Украина была намерена провести серию диверсий с использованием беспилотников на объектах военной инфраструктуры России. Одной из целей ФСБ назвала ведущее предприятие ВПК.

Теракты против высокопоставленных военных планировались «при непосредственном участии западных кураторов».

В Москве силовики задержали 25-летнюю пособницу украинских спецслужб, которая участвовала в подготовке теракта против высокопоставленного военного Минобороны. Она арендовала квартиру в столице по заданию куратора для слежки за местом проживания россиянина и его автомобилем.

Данные с видеокамер передавались на Украину. В квартире также находились средства маскировки и продукты питания для исполнителя теракта. Он должен был прибыть в квартиру после отъезда девушки на Украину через Турцию и Молдавию.

Вербовка пособницы произошла через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Координатор имитировал романтические отношения с девушкой и обещал продолжить их после выполнения всех задач на российской территории.

Сейчас девушка находится под арестом. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ с дальнейшим документированием в ее действиях ст. 275 УК РФ (госизмена). По последней статье ей может грозить пожизненное лишение свободы.

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