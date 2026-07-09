ФСБ пресекла попытку Киева провести теракты с помощью БПЛА

7 июля Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии жителя Химок Евгения Федорова, передававшего СБУ данные о складах ГСМ в «Шереметьево». В тот же день ФСБ задержала в Крыму двух агентов украинских спецслужб, которые через Telegram передавали информацию о российских военных объектах. На этой неделе также был задержан житель Геленджика, которого подозревают в передаче СБУ сведений о перемещениях военных автомобилей за вознаграждение.