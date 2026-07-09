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Главная / Политика /

ФСБ пресекла попытку Киева провести теракты с помощью БПЛА

Ведомости

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсионную операцию украинских спецслужб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Отмечается, что Киев собирался применить беспилотники, чтобы совершить диверсии на объектах военной инфраструктуры. Одной из целей должно было стать ведущее российское предприятие ВПК. Также теракты готовились против российских военных.

В ФСБ подчеркнули, что теракты планировались «при непосредственном участии западных кураторов».

ФСБ также предотвратила теракт против высокопоставленного офицера Минобороны. В Москве – задержана 25-летняя соучастница, завербованная украинскими спецслужбами через WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

7 июля Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии жителя Химок Евгения Федорова, передававшего СБУ данные о складах ГСМ в «Шереметьево». В тот же день ФСБ задержала в Крыму двух агентов украинских спецслужб, которые через Telegram передавали информацию о российских военных объектах. На этой неделе также был задержан житель Геленджика, которого подозревают в передаче СБУ сведений о перемещениях военных автомобилей за вознаграждение.

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