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Житель Подмосковья получил 14 лет колонии за передачу СБУ данных о складах ГСМ

Ведомости

Московский областной суд приговорил уроженца Химок Евгения Федорова к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену. Он передавал СБУ данные о расположении складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) в «Шереметьево» и обследовал участки служебной территории «Аэрофлота» для возможного теракта, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Суд также назначил два года ограничения свободы и штраф в 200 000 руб. При обыске у осужденного нашли материалы, переданные украинским спецслужбам, программы для шифрования, видеоинструкции по изготовлению взрывчатки и экстремистскую литературу. Приговор вступил в законную силу.

7 июля в ФСБ сообщили о пресечении деятельности террористической группы в Кабардино-Балкарии. Восемь ее участников готовили нападения на правоохранителей и администрацию. Все они задержаны, подчеркнули в спецслужбе.

26 июня в Дагестане задержали несовершеннолетнего, создавшего крупнейшее международное сетевое сообщество приверженцев террористических организаций. Парень координировал свои действия с украинскими спецслужбами.

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