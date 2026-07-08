Житель Подмосковья получил 14 лет колонии за передачу СБУ данных о складах ГСМ
Московский областной суд приговорил уроженца Химок Евгения Федорова к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену. Он передавал СБУ данные о расположении складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) в «Шереметьево» и обследовал участки служебной территории «Аэрофлота» для возможного теракта, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Суд также назначил два года ограничения свободы и штраф в 200 000 руб. При обыске у осужденного нашли материалы, переданные украинским спецслужбам, программы для шифрования, видеоинструкции по изготовлению взрывчатки и экстремистскую литературу. Приговор вступил в законную силу.
7 июля в ФСБ сообщили о пресечении деятельности террористической группы в Кабардино-Балкарии. Восемь ее участников готовили нападения на правоохранителей и администрацию. Все они задержаны, подчеркнули в спецслужбе.
26 июня в Дагестане задержали несовершеннолетнего, создавшего крупнейшее международное сетевое сообщество приверженцев террористических организаций. Парень координировал свои действия с украинскими спецслужбами.