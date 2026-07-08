Житель Подмосковья получил 14 лет колонии за передачу СБУ данных о складах ГСМ

Суд также назначил два года ограничения свободы и штраф в 200 000 руб. При обыске у осужденного нашли материалы, переданные украинским спецслужбам, программы для шифрования, видеоинструкции по изготовлению взрывчатки и экстремистскую литературу. Приговор вступил в законную силу.