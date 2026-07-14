ФСБ: украинский рэпер Киевстонер причастен к сорванному удару по Подмосковью

13 июля ЦОС ФСБ сообщил о срыве подготовки украинскими спецслужбами масштабных беспилотных атак на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. Были задержаны исполнители и пособники. Противник забросил в Брянскую область в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дроны, снаряженные боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки терактов на аэродромах. Их перевозили вглубь страны в автомобилях со скрытыми отсеками, собирали в арендованных у аэродромов гаражах.