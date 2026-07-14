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ФСБ: украинский рэпер Киевстонер причастен к сорванному удару по Подмосковью

Ведомости

ФСБ сорвала серию терактов, которые украинские спецслужбы готовили на объекте ВПК и против военнослужащих Минобороны в Подмосковье. К организации причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев («Киевстонер»), видеоблогер и рэпер, проживающий в Испании и Словакии, сообщают «Известия» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Злоумышленники планировали атаку с использованием БПЛА, доставленных контрабандой. В партии испанской керамической плитки были обнаружены 35 FPV-дронов с боевыми частями иностранного производства и канадскими системами управления. Груз хранился в ангаре рядом с объектом. К подготовке привлекли двух граждан Молдовы, а исполнителем стал гражданин РФ, ранее судимый. Он задержан и дает показания. Пособник, принимавший груз, оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.

Следственное управление ФСБ России возбудило дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (о теракте).

13 июля ЦОС ФСБ сообщил о срыве подготовки украинскими спецслужбами масштабных беспилотных атак на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. Были задержаны исполнители и пособники. Противник забросил в Брянскую область в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дроны, снаряженные боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки терактов на аэродромах. Их перевозили вглубь страны в автомобилях со скрытыми отсеками, собирали в арендованных у аэродромов гаражах.

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