ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Югре

Сейчас возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту (ст. 222.1 и ч.1 ст. 30, ч.1 ст.205 УК РФ). В ведомстве напомнили, что по примечанию к ст. 205 УК РФ лицо, участвовавшее в подготовке теракта, может быть освобождено от уголовной ответственности, если своевременно способствовало предотвращению преступления и в его действиях отсутствует иной состав преступления.