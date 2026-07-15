ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Югре
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из нефтяных предприятий в Югре и задержали подозреваемого в Тюменской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Известно, что гражданин России действовал по заданию украинских спецслужб и планировал совершить диверсию на нефтяном предприятии в Нягани. По версии ФСБ, подозреваемый по указанию куратора забрал из тайника взрывное устройство для совершения теракта. При попытке скрыться его задержали в районе расположения схрона.
На месте задержания сотрудники спецслужбы изъяли самодельное взрывное устройство, состоящее из 1,5 кг взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и таймера, а также мобильные телефоны с перепиской с куратором. По данным ФСБ, фигурант также передавал украинской стороне сведения об объектах топливно-энергетического комплекса региона.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту (ст. 222.1 и ч.1 ст. 30, ч.1 ст.205 УК РФ). В ведомстве напомнили, что по примечанию к ст. 205 УК РФ лицо, участвовавшее в подготовке теракта, может быть освобождено от уголовной ответственности, если своевременно способствовало предотвращению преступления и в его действиях отсутствует иной состав преступления.
14 июля ФСБ также сообщила о предотвращении атаки 35 FPV-дронов на стратегическое предприятие в Московской области. По версии спецслужбы, беспилотники были ввезены в Россию из Европы под видом партии испанской керамической плитки. Исполнитель теракта был задержан, второй фигурант, оказавший вооруженное сопротивление при задержании, был ликвидирован ответным огнем.