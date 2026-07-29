Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене
Московский городской суд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС.
Суд также назначил Шипачевой штраф в размере 300 000 руб. и ограничение свободы сроком на один год после отбытия основного наказания. Подробности обвинения не раскрываются. Дело рассматривалось в закрытом режиме в особом порядке, пишет ТАСС.
Шипачева писала в области научной и медицинской журналистики. Она была автором издания «Здоровье Mail.ru» в 2016–2019 гг., а также писала для Forbes, РБК, «Ленты.ру» и других изданий.