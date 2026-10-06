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ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку теракта на оборонном предприятии

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ФСБ задержала 55-летнего жителя Тамбова, которого подозревают в подготовке взрыва автомобилей сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина самостоятельно установил через Telegram контакт с представителем украинских спецслужб и согласился участвовать в подрыве автомобилей сотрудников одного из оборонных предприятий региона. В ходе подготовки он провел разведку территории рядом с предприятием и запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовое взрывное устройство.

В результате оперативных мероприятий подозреваемого задержали до совершения теракта. Следователь УФСБ по Тамбовской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Фигурант заключен под стражу.

5 октября Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил жителя республики к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене и приготовлении к диверсии. Ему также назначили штраф в размере 200 000 руб. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальные 12 лет – в исправительной колонии строгого режима.

Утром того же дня ФСБ задержала двух граждан России, которые по заданию кураторов собирали в Перми и белгородском Старом Осколе сведения об оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах для подготовки диверсий. Возбуждены дела о приготовлении к теракту, диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные арестованы.

2 октября ФСБ сообщила о задержании в Джанкойском районе Крыма гражданина России 1992 г. р., подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах российских Вооруженных сил и передвижении военной техники. Возбуждено дело по ст. 275 УК РФ. 

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