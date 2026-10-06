ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку теракта на оборонном предприятии

По данным ведомства, мужчина самостоятельно установил через Telegram контакт с представителем украинских спецслужб и согласился участвовать в подрыве автомобилей сотрудников одного из оборонных предприятий региона. В ходе подготовки он провел разведку территории рядом с предприятием и запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовое взрывное устройство.