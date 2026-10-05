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Главная / Общество /

Житель Кабардино-Балкарии получил 15 лет колонии за госизмену

Ксения Наумчик

Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил жителя республики к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене и приготовлении к диверсии. Об этом сообщили в судебной системе региона.

Ему также назначили штраф в размере 200 000 руб.

Суд установил, что обвиняемый перешел на сторону противника и оказал иностранному государству иную помощь в деятельности, направленной против безопасности России. Кроме того, его признали виновным в приготовлении к совершению диверсии.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальные 12 лет – в исправительной колонии строгого режима. Суд квалифицировал его действия по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

Утром ФСБ задержала двух граждан России, которые по заданию кураторов собирали в Перми и белгородском Старом Осколе сведения об оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах для подготовки диверсий. Возбуждены дела о приготовлении к теракту, диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные арестованы.

2 октября ФСБ сообщила о задержании в Джанкойском районе Крыма гражданина России 1992 г. р., подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах российских Вооруженных сил и передвижении военной техники. Возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). 

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