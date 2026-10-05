Житель Кабардино-Балкарии получил 15 лет колонии за госизмену

Утром ФСБ задержала двух граждан России, которые по заданию кураторов собирали в Перми и белгородском Старом Осколе сведения об оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах для подготовки диверсий. Возбуждены дела о приготовлении к теракту, диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные арестованы.