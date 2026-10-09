Дмитриев: сотрудничество России и США принесет пользу миру
Сотрудничество России и США в сфере энергетики и экономики принесет пользу миру, заявил после телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру», – сказано в сообщении Дмитриева в X.
Дмитриев охарактеризовал телефонный разговор Путина и Трампа как успешный.
9 октября Трамп заявил, что по итогам разговора с Путиным была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива как на американский, так и на мировой рынок. Он отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». Американский лидер подчеркнул, что Россия в ближайшее время также может поставить дополнительно 3 млн т дизельного топлива. Поставка будет зависеть от состояния российских НПЗ.
В тот же день минфин США выдал временную лицензию, которая разрешает поставки российского дизельного топлива на мировые рынки в обход санкций.