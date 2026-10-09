Дмитриев: сотрудничество России и США принесет пользу миру

9 октября Трамп заявил, что по итогам разговора с Путиным была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива как на американский, так и на мировой рынок. Он отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». Американский лидер подчеркнул, что Россия в ближайшее время также может поставить дополнительно 3 млн т дизельного топлива. Поставка будет зависеть от состояния российских НПЗ.