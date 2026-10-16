WSJ: Зеленский предложил обменять мораторий на удары по РФ на доступ к Starlink

Как пишет WSJ, ограничения спутниковой связи могли быть частью усилий Вашингтона, направленных на то, чтобы побудить Киев пойти на уступки. При этом, по данным источников газеты, ни один представитель американской администрации не взял на себя ответственность за ограничение военных возможностей Starlink, но и не опроверг факт его введения.