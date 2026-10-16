WSJ: Зеленский предложил обменять мораторий на удары по РФ на доступ к Starlink
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность приостановить удары по российским энергетическим объектам на 100 дней, если спутниковая сеть Starlink расширит покрытие на территорию России примерно на 300 км вглубь страны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, предложение обсудить такой обмен в Киев привезли американские сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Кевин Крамер, а также несколько членов палаты представителей США. Они встретились с представителями украинского оборонного ведомства. Расширение покрытия Starlink позволило бы ВСУ наносить удары на большем расстоянии от границы, отмечает газета.
Переговоры проходили на фоне перебоев в работе Starlink на Украине и обсуждения причин этих ограничений. Они совпали с требованием президента США Дональда Трампа прекратить украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.
Как пишет WSJ, ограничения спутниковой связи могли быть частью усилий Вашингтона, направленных на то, чтобы побудить Киев пойти на уступки. При этом, по данным источников газеты, ни один представитель американской администрации не взял на себя ответственность за ограничение военных возможностей Starlink, но и не опроверг факт его введения.
13 октября Politico сообщило, что Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink. 14 октября Маск заявил, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач и не должна использоваться для наступательных военных операций.