Лукашенко назвал «дураками» говорящих о передаче власти в стране его детям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полными дураками» тех, кто говорит о возможной передаче власти в стране его детям. Его слова передает Telegram-канал «Пул первого».
«Дураки полные. Они не знают, что это за работа», – сказал Лукашенко.
По его словам, передача власти предполагает необходимость систематизировать результаты проделанной работы и передать их преемникам, чтобы те могли продолжить выбранный курс.
«Передается столько хлопот, передается власть – это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски», – заявил белорусский лидер.
В апреле Лукашенко рассказал о том, какой бы он хотел видеть страну после окончания своего президентства. Он думает о том, чтобы Белоруссия сохранилась и чтобы она была землей возможностей для любого человека, где каждый мог бы реализовать себя. По его словам, в этом плане они преуспели и сделали это, и человек здесь спокойно живет: растит детей, получает образование в равных условиях.