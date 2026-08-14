Лукашенко назвал «дураками» говорящих о передаче власти в стране его детям

В апреле Лукашенко рассказал о том, какой бы он хотел видеть страну после окончания своего президентства. Он думает о том, чтобы Белоруссия сохранилась и чтобы она была землей возможностей для любого человека, где каждый мог бы реализовать себя. По его словам, в этом плане они преуспели и сделали это, и человек здесь спокойно живет: растит детей, получает образование в равных условиях.