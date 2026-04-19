Лукашенко высказался о будущем Белоруссии после своего президентства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, какой бы он хотел видеть страну после окончания своего президентства. Его слова приводит RT.
По словам Лукашенко, он думает о том, чтобы Белоруссия сохранилась и чтобы она была землей возможностей для любого человека, где каждый мог бы реализовать себя. По его словам, в этом плане они преуспели и сделали это, и человек здесь спокойно живет: растит детей, получает образование в равных условиях.
Глава государства также заявил, что немало сделал для того, чтобы страна была мирной и спокойной. Он подчеркнул, что на протяжении последних лет государство живет в условиях мира – без вооруженных конфликтов и внутренних противостояний.
Лукашенко признался, что не горит желанием побывать в США, пожать руку американскому президенту Дональду Трампу, он не будет, как Зеленский, просить деньги или оружие.