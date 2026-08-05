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Главная / Общество /

«Медиалогия» выявила рост упоминаемости Лукашенко в некоторых соцсетях

Его имидж долго ассоциировался с директивностью, вспоминают эксперты, но начал перестраиваться
Татьяна Мозолевская
Илья Лакстыгал
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Количество упоминаний президента Белоруссии Александра Лукашенко в русскоязычном сегменте Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) за первое полугодие 2026 г. выросло на 53,35% и составило 40 148 год к году (против 26 180 за аналогичный период 2025 г.), Белоруссии – на 2,58% с 599 614 до 615 090, следует из данных системы «Медиалогия». В TikTok упоминаний Лукашенко стало меньше на 8,52% – с 86 435 в первом полугодии 2025 г. до 79 070 в 2026 г., а Белоруссии – больше на 0,48% (977 921 и 982 641 соответственно).

Лукашенко – политик советского поколения, чей имидж долгое время ассоциировался с директивностью и аналоговыми методами управления, отмечает директор по развитию консалтинговой компании SBS Ирина Гильдебрандт. По ее словам, зумеры ожидают от политиков и инфлюенсеров не безупречности, а «трушности», самоиронии и отказа от элитаризма. В роликах с участием Лукашенко (см. врез) используется похожий стиль, говорит она.

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