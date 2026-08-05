«Медиалогия» выявила рост упоминаемости Лукашенко в некоторых соцсетях

«Медиалогия» выявила рост упоминаемости Лукашенко в некоторых соцсетяхЕго имидж долго ассоциировался с директивностью, вспоминают эксперты, но начал перестраиваться
Количество упоминаний президента Белоруссии Александра Лукашенко в русскоязычном сегменте Instagram
Лукашенко – политик советского поколения, чей имидж долгое время ассоциировался с директивностью и аналоговыми методами управления, отмечает директор по развитию консалтинговой компании SBS Ирина Гильдебрандт. По ее словам, зумеры ожидают от политиков и инфлюенсеров не безупречности, а «трушности», самоиронии и отказа от элитаризма. В роликах с участием Лукашенко (см. врез) используется похожий стиль, говорит она.