Президент Ирана предложит создать формат «СНГ+1»
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложить создать формат «СНГ+1». Он озвучил инициативу на саммите СНГ, передает Fars.
«Следует создать формат «Содружество Независимых Государств + Иран» или «СНГ+1» в качестве гибкого и эффективного механизма для диалога и сотрудничества. Страны этого важного и стратегического региона должны стать одними из главных действующих лиц в формировании многополярного мира», – процитировало агентство иранского лидера.
По словам Пезешкиана, вместо конкуренции за вытеснение друг друга с энергетического рынка регион может превратиться в сеть производства, передачи и обмена энергией.
9 октября на саммите в туристической зоне «Аваза» в Туркмении лидеры государств СНГ подписали заявление, посвященное 35-летию создания Содружества. В документе приводится оценка ситуации в мировой политике и экономике, а также определены дальнейшие направления углубления сотрудничества и интеграции в рамках СНГ.