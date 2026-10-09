Президент Ирана предложит создать формат «СНГ+1»

9 октября на саммите в туристической зоне «Аваза» в Туркмении лидеры государств СНГ подписали заявление, посвященное 35-летию создания Содружества. В документе приводится оценка ситуации в мировой политике и экономике, а также определены дальнейшие направления углубления сотрудничества и интеграции в рамках СНГ.