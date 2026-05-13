Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON4 283-1,26%CNY Бирж.10,816-0,31%IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,47-0,02%RGBITR782,34+0,02%
Главная / Общество /

В Москве запретили публиковать последствия терактов и атак БПЛА

Ограничения не коснутся официальной информации
Ведомости

Московская антитеррористическая комиссия ввела запрет на распространение текстовых, фото- и видеоматериалов с последствиями атак БПЛА в столице. Об этом сообщили власти Москвы.

Ограничения касаются терактов, в том числе с применением беспилотников и иных средств поражения, а также действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, действий на территории города диверсионно-разведывательных групп. Исключение сделано для данных, опубликованных Минобороны России, официальным сайтом мэра Москвы и его страницами в соцсетях.

Нормы приняты «в целях недопущения распространения недостоверной информации». За нарушение запрета предусмотрены штрафы по ст. 15.5 Кодекса Москвы об административных правонарушениях:

  • для физических лиц они составят от 3000 до 5000 руб.,

  • для должностных – от 30 000 до 50 000 руб.,

  • для юридических – от 50 000 до 200 000 руб.

Ранее подобные запреты вводили и в других регионах. В октябре 2025 г. глава Дагестана подписал указ, запрещающий публикацию сведений о терактах и ударах БПЛА. В ноябре 2025 г. власти Кемеровской области ограничили фото- и видеосъемку последствий атак дронов. Власти Крыма в ноябре ввели штрафы до 100 000 руб. за публикацию последствий атак БПЛА. В декабре 2025 г. парламент Кубани утвердил штрафы за съемку беспилотников и работы систем ПВО. Они составляют до 3000 руб. для граждан и до 100 000 руб. – для юридических лиц.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь