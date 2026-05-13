В Москве запретили публиковать последствия терактов и атак БПЛА

В Москве запретили публиковать последствия терактов и атак БПЛАОграничения не коснутся официальной информации
Московская антитеррористическая комиссия ввела запрет на распространение текстовых, фото- и видеоматериалов с последствиями атак БПЛА в столице. Об этом сообщили власти Москвы.
Ограничения касаются терактов, в том числе с применением беспилотников и иных средств поражения, а также действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, действий на территории города диверсионно-разведывательных групп. Исключение сделано для данных, опубликованных Минобороны России, официальным сайтом мэра Москвы и его страницами в соцсетях.
Нормы приняты «в целях недопущения распространения недостоверной информации». За нарушение запрета предусмотрены штрафы по ст. 15.5 Кодекса Москвы об административных правонарушениях:
для физических лиц они составят от 3000 до 5000 руб.,
для должностных – от 30 000 до 50 000 руб.,
для юридических – от 50 000 до 200 000 руб.
Ранее подобные запреты вводили и в других регионах. В октябре 2025 г. глава Дагестана подписал указ, запрещающий публикацию сведений о терактах и ударах БПЛА. В ноябре 2025 г. власти Кемеровской области ограничили фото- и видеосъемку последствий атак дронов. Власти Крыма в ноябре ввели штрафы до 100 000 руб. за публикацию последствий атак БПЛА. В декабре 2025 г. парламент Кубани утвердил штрафы за съемку беспилотников и работы систем ПВО. Они составляют до 3000 руб. для граждан и до 100 000 руб. – для юридических лиц.