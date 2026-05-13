В Москве запретили публиковать последствия терактов и атак БПЛА

Ранее подобные запреты вводили и в других регионах. В октябре 2025 г. глава Дагестана подписал указ, запрещающий публикацию сведений о терактах и ударах БПЛА. В ноябре 2025 г. власти Кемеровской области ограничили фото- и видеосъемку последствий атак дронов. Власти Крыма в ноябре ввели штрафы до 100 000 руб. за публикацию последствий атак БПЛА. В декабре 2025 г. парламент Кубани утвердил штрафы за съемку беспилотников и работы систем ПВО. Они составляют до 3000 руб. для граждан и до 100 000 руб. – для юридических лиц.