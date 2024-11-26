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Против Лерчек подали иск о защите прав потребителя из-за курса за 2 млн рублей

Ведомости

В отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) подали исковое заявление о защите прав потребителя, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Савеловский суд Москвы рассматривает гражданское дело по иску заявителя по фамилии Багдасарян к ИП Чекалиной о защите прав потребителя. Истец сообщила, что приобрела у ответчика курс «Премиальная программа с Валерией Чекалиной» стоимостью 2 млн руб.

«По мнению истца, вся суть проводимых Чекалиной консультаций сводилась к праздным беседам во время совместного чаепития, а также к продвижению третьих лиц для заключения с ними возмездных договоров», – говорится в сообщении.

Судебное заседание по этому делу назначено на 11 декабря 2024 г.

3 октября Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. Под домашний арест отправлен также еще один фигурант дела – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.

В марте 2023 г. Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее на тот момент мужу – в пособничестве. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, что они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 1 марта этого года стало известно, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекращено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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