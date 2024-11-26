Против Лерчек подали иск о защите прав потребителя из-за курса за 2 млн рублей
В отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) подали исковое заявление о защите прав потребителя, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Савеловский суд Москвы рассматривает гражданское дело по иску заявителя по фамилии Багдасарян к ИП Чекалиной о защите прав потребителя. Истец сообщила, что приобрела у ответчика курс «Премиальная программа с Валерией Чекалиной» стоимостью 2 млн руб.
«По мнению истца, вся суть проводимых Чекалиной консультаций сводилась к праздным беседам во время совместного чаепития, а также к продвижению третьих лиц для заключения с ними возмездных договоров», – говорится в сообщении.
Судебное заседание по этому делу назначено на 11 декабря 2024 г.
3 октября Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. Под домашний арест отправлен также еще один фигурант дела – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.
В марте 2023 г. Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее на тот момент мужу – в пособничестве. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, что они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 1 марта этого года стало известно, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекращено.