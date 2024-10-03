Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Чекалиным предъявили обвинение в незаконном выводе 250 млн рублей за рубеж

Ведомости

Блогер Валерия Чекалина (известна под псевдонимом Лерчек), ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер обвиняются в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Обвиняемые при реализации россиянам фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

«Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн руб. <…> В ближайшее время в отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения», – говорится в сообщении прокуратуры.

Фигурантам предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение организованной группой валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

3 октября «Коммерсантъ» писал, что после допроса по делу о переводе валюты с использованием подложных документов были задержаны блогеры Чекалины. По информации газеты, их подозревают в переводе 250 млн руб. на счета одной из фирм в ОАЭ.

В марте 2023 г. Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее на тот момент мужу – в пособничестве. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, что они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 1 марта 2024 г. стало известно, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекращено.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных