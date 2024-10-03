Чекалиным предъявили обвинение в незаконном выводе 250 млн рублей за рубеж
Блогер Валерия Чекалина (известна под псевдонимом Лерчек), ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер обвиняются в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Обвиняемые при реализации россиянам фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
«Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн руб. <…> В ближайшее время в отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения», – говорится в сообщении прокуратуры.
Фигурантам предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение организованной группой валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
3 октября «Коммерсантъ» писал, что после допроса по делу о переводе валюты с использованием подложных документов были задержаны блогеры Чекалины. По информации газеты, их подозревают в переводе 250 млн руб. на счета одной из фирм в ОАЭ.
В марте 2023 г. Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее на тот момент мужу – в пособничестве. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, что они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 1 марта 2024 г. стало известно, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекращено.