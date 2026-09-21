У каждого четвертого россиянина есть родственники с диагностированной деменцией

Почти у четверти (24%) россиян есть или были родственники с диагностированной деменцией, следует из ежегодного исследования Аналитического центра НАФИ и социального проекта Деменция.net (есть у «Ведомостей»). При этом из года в год число не понаслышке знакомых с симптомами этого состояния граждан увеличивается. В 2024 г. с деменцией в ближнем окружении сталкивались 18% респондентов, а в 2025 г. – уже порядка 21%.